Я рада вам, друзья!
Всем здравствуйте!
Я рада приветствовать Вас на страницах своего журнала.
Меня зовут Татьяна.
Рада новым друзьям!
[Здесь все о путешествиях]
Беларусь
[Здесь невыдуманные истории и все интересное]
( Collapse )
Дорогие читатели моего блога!
Спасибо вам огромное за письма, которые вы присылаете на почту и в личные сообщения через социальные сети, за свои жизненные истории и рассказы.
[Спасибо!]К огромному сожалению я не могу в своем блоге разместить все ваши письма. Это сделать физически невозможно.
У меня не проводятся конкурсы на очередность публикации.
Ваши истории выбираю в зависимости от настроения или в продолжение понравившейся темы.
Я не размещаю неуникальный контент (письма, которые были ранее где-то опубликованы), письма с текстами эротического содержания, с ненормативной лексикой, с оскорблениями в адрес конкретных людей. Некоторые тексты корректирую.
Если ваше письмо не опубликовано в течении 2-х недель, вы можете его размещать на других ресурсах.
Письмо опубликовано здесь уже не будет.
Спасибо за понимание.
Присылайте свои истории на почту: stel-pro@mail.ru
В Контакте: Татьяна Сидоренко
В Фейсбуке: Татьяна Сидоренко
[Реклама в моем блоге...]Нативная реклама в моем блоге!
Уважаемые рекламодатели, я всегда рада сотрудничеству!
Любую работу выполняю качественно и максимально быстро.
Работаем вдвоем, профессиональная фото съемка.
Предлагаем:
- обзоры товаров, услуг, событий;
- отзывы о путешествиях и экскурсиях. Сами выезжаем в любое место Беларуси, России, Европы, других государств. Имеются шенгенские визы;
- рекомендации и отзывы в положительном ключе;
- анонсы и освещение мероприятий;
- пиар деятельности;
- освещение новостей;
- информирование общественности и т.д.
Мы предлагаем качественную нативную рекламу, которая будет интересна для наших читателей.
Мы всегда честны с нашей аудиторией.
Благодаря нашей площадке мы расскажем о вас и вашем товаре, о событиях и мероприятиях широкой аудитории.
Зачем Вам это нужно?
- статья попадает в Яндекс и Гугл;
- высокие позиции Вашего сайта/страницы в поисковиках по продвигаемым ключевым фразам;
- повышение узнаваемости Вас, как бренда;
- завоевание лояльности клиентов;
- увеличение целевого трафика и продаж;
- поднятие авторитетности Вашего сайта;
- преимущество перед конкурентами.
Наш блог имеет огромную аудиторию читателей, а это значит, здесь можно эффективно заявить о себе!
Все статьи публикую:
https://anonimusi.livejournal.com/ - блог в ЖЖ (4000+ подписчиков)
https://ok.ru/blogtatya - официальная группа в ОК (2300+ подписчиков)
https://ok.ru/profile/312541333328 - страница в ОК (700+ подписчиков
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008448435720 (5000 + френдов и подписчиков)
инстаграмм (1520 + подписчиков)
https://vk.com/id182067104 (800+ друзей)
твиттер: 30 000 +
https://zen.yandex.ru/tatiana_sidorenko - Яндекс Дзен канал (1200 + подписчиков)
В месяц страницы блога https://anonimusi.livejournal.com/ просматривают 100-200 тысяч раз, или от 70 до 100 тысяч уникальных посетителей (по данным за последние 3 месяца). Блог входит в ТОП-150 общего рейтинга блогов и в ТОП-5 Беларуси.
Блог имеет более 4000 подписчиков
Общий месячный охват по всем площадкам - более 600 тысяч просмотров.
Таким образом, охват аудитории одного рекламного поста, в зависимости от тематики составляет от 5 до 15 тысяч просмотров. Важно отметить, что все наши читатели - реальные. Мы не занимаемся накрутками, о чем говорит большое количество "живых" комментариев к каждому посту.
Могу организовать рекламные блог-туры.
Почта для связи: stel-pro@mail.ru
Пишите!
Наиболее интересные истории будут обязательно опубликованы.
Авторы писем могут так же сами принимать активное участие в комментариях и общаться с читателями.
Мира и добра всем!
Я рада приветствовать Вас на страницах своего журнала.
Меня зовут Татьяна.
Рада новым друзьям!
[Здесь все о путешествиях]
Беларусь
[Здесь невыдуманные истории и все интересное]
( Collapse )
Дорогие читатели моего блога!
Спасибо вам огромное за письма, которые вы присылаете на почту и в личные сообщения через социальные сети, за свои жизненные истории и рассказы.
[Спасибо!]К огромному сожалению я не могу в своем блоге разместить все ваши письма. Это сделать физически невозможно.
У меня не проводятся конкурсы на очередность публикации.
Ваши истории выбираю в зависимости от настроения или в продолжение понравившейся темы.
Я не размещаю неуникальный контент (письма, которые были ранее где-то опубликованы), письма с текстами эротического содержания, с ненормативной лексикой, с оскорблениями в адрес конкретных людей. Некоторые тексты корректирую.
Если ваше письмо не опубликовано в течении 2-х недель, вы можете его размещать на других ресурсах.
Письмо опубликовано здесь уже не будет.
Спасибо за понимание.
Присылайте свои истории на почту: stel-pro@mail.ru
В Контакте: Татьяна Сидоренко
В Фейсбуке: Татьяна Сидоренко
[Реклама в моем блоге...]Нативная реклама в моем блоге!
Уважаемые рекламодатели, я всегда рада сотрудничеству!
Любую работу выполняю качественно и максимально быстро.
Работаем вдвоем, профессиональная фото съемка.
Предлагаем:
- обзоры товаров, услуг, событий;
- отзывы о путешествиях и экскурсиях. Сами выезжаем в любое место Беларуси, России, Европы, других государств. Имеются шенгенские визы;
- рекомендации и отзывы в положительном ключе;
- анонсы и освещение мероприятий;
- пиар деятельности;
- освещение новостей;
- информирование общественности и т.д.
Мы предлагаем качественную нативную рекламу, которая будет интересна для наших читателей.
Мы всегда честны с нашей аудиторией.
Благодаря нашей площадке мы расскажем о вас и вашем товаре, о событиях и мероприятиях широкой аудитории.
Зачем Вам это нужно?
- статья попадает в Яндекс и Гугл;
- высокие позиции Вашего сайта/страницы в поисковиках по продвигаемым ключевым фразам;
- повышение узнаваемости Вас, как бренда;
- завоевание лояльности клиентов;
- увеличение целевого трафика и продаж;
- поднятие авторитетности Вашего сайта;
- преимущество перед конкурентами.
Наш блог имеет огромную аудиторию читателей, а это значит, здесь можно эффективно заявить о себе!
Все статьи публикую:
https://anonimusi.livejournal.com/ - блог в ЖЖ (4000+ подписчиков)
https://ok.ru/blogtatya - официальная группа в ОК (2300+ подписчиков)
https://ok.ru/profile/312541333328 - страница в ОК (700+ подписчиков
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008448435720 (5000 + френдов и подписчиков)
инстаграмм (1520 + подписчиков)
https://vk.com/id182067104 (800+ друзей)
твиттер: 30 000 +
https://zen.yandex.ru/tatiana_sidorenko - Яндекс Дзен канал (1200 + подписчиков)
В месяц страницы блога https://anonimusi.livejournal.com/ просматривают 100-200 тысяч раз, или от 70 до 100 тысяч уникальных посетителей (по данным за последние 3 месяца). Блог входит в ТОП-150 общего рейтинга блогов и в ТОП-5 Беларуси.
Блог имеет более 4000 подписчиков
Общий месячный охват по всем площадкам - более 600 тысяч просмотров.
Таким образом, охват аудитории одного рекламного поста, в зависимости от тематики составляет от 5 до 15 тысяч просмотров. Важно отметить, что все наши читатели - реальные. Мы не занимаемся накрутками, о чем говорит большое количество "живых" комментариев к каждому посту.
Могу организовать рекламные блог-туры.
Почта для связи: stel-pro@mail.ru
Пишите!
Наиболее интересные истории будут обязательно опубликованы.
Авторы писем могут так же сами принимать активное участие в комментариях и общаться с читателями.
Мира и добра всем!