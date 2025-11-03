За то время, которое мы отдыхали в Черногории, в Которе побывали трижды, на столько покорил нас этот городок.И мы не успели его весь посмотреть. Нам просто не хватило времени.Один день мы прошли в составе экскурсионной группы, второй ездили погулять по городу и в третий раз поднимались на крепость и еще немного погуляли по городу.Дело в том, что мы не на целый день ездили, а утром шли на пляж, загорали и купались примерно до часу или до двух, шли обедать и где-то в два или в три выезжали. С Будвы до Котора, если без заезда в аэропорт Тиват, ехать примерно 30-40 минут. Вокзал недалеко от порта и Старого города. Ну, а Старый город на берегу Которского залива. Место очень красивое...