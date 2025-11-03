Я рада вам, друзья!

Всем здравствуйте!

Я рада приветствовать Вас на страницах своего журнала.
Меня зовут Татьяна.
Рада новым друзьям!




[Здесь все о путешествиях]Австрия Венгрия Германия



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Дорогие читатели моего блога!
Спасибо вам огромное за письма, которые вы присылаете на почту и в личные сообщения через социальные сети, за свои жизненные истории и рассказы.
[Спасибо!]К огромному сожалению я не могу в своем блоге разместить все ваши письма. Это сделать физически невозможно.

У меня не проводятся конкурсы на очередность публикации.
Ваши истории выбираю в зависимости от настроения или в продолжение понравившейся темы.

Я не размещаю неуникальный контент (письма, которые были ранее где-то опубликованы), письма с текстами эротического содержания, с ненормативной лексикой, с оскорблениями в адрес конкретных людей. Некоторые тексты корректирую.

Если ваше письмо не опубликовано в течении 2-х недель, вы можете его размещать на других ресурсах.
Письмо опубликовано здесь уже не будет.
Спасибо за понимание.

Присылайте свои истории на почту: stel-pro@mail.ru
В Контакте: Татьяна Сидоренко
В Фейсбуке: Татьяна Сидоренко


[Реклама в моем блоге...]Нативная реклама в моем блоге!

Уважаемые рекламодатели, я всегда рада сотрудничеству!
Любую работу выполняю качественно и максимально быстро.
Работаем вдвоем, профессиональная фото съемка.

Предлагаем:
- обзоры товаров, услуг, событий;
- отзывы о путешествиях и экскурсиях. Сами выезжаем в любое место Беларуси, России, Европы, других государств. Имеются шенгенские визы;
- рекомендации и отзывы в положительном ключе;
- анонсы и освещение мероприятий;
- пиар деятельности;
- освещение новостей;
- информирование общественности и т.д.

Мы предлагаем качественную нативную рекламу, которая будет интересна для наших читателей.
Мы всегда честны с нашей аудиторией.
Благодаря нашей площадке мы расскажем о вас и вашем товаре, о событиях и мероприятиях широкой аудитории.

Зачем Вам это нужно?
- статья попадает в Яндекс и Гугл;
- высокие позиции Вашего сайта/страницы в поисковиках по продвигаемым ключевым фразам;
- повышение узнаваемости Вас, как бренда;
- завоевание лояльности клиентов;
- увеличение целевого трафика и продаж;
- поднятие авторитетности Вашего сайта;
- преимущество перед конкурентами.

Наш блог имеет огромную аудиторию читателей, а это значит, здесь можно эффективно заявить о себе!

Все статьи публикую:
https://anonimusi.livejournal.com/ - блог в ЖЖ (4000+ подписчиков)
https://ok.ru/blogtatya - официальная группа в ОК (2300+ подписчиков)
https://ok.ru/profile/312541333328 - страница в ОК (700+ подписчиков
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008448435720 (5000 + френдов и подписчиков)
инстаграмм (1520 + подписчиков)
https://vk.com/id182067104 (800+ друзей)
твиттер: 30 000 +
https://zen.yandex.ru/tatiana_sidorenko - Яндекс Дзен канал (1200 + подписчиков)

В месяц страницы блога https://anonimusi.livejournal.com/ просматривают 100-200 тысяч раз, или от 70 до 100 тысяч уникальных посетителей (по данным за последние 3 месяца). Блог входит в ТОП-150 общего рейтинга блогов и в ТОП-5 Беларуси.
Блог имеет более 4000 подписчиков

Общий месячный охват по всем площадкам - более 600 тысяч просмотров.
Таким образом, охват аудитории одного рекламного поста, в зависимости от тематики составляет от 5 до 15 тысяч просмотров. Важно отметить, что все наши читатели - реальные. Мы не занимаемся накрутками, о чем говорит большое количество "живых" комментариев к каждому посту.

Могу организовать рекламные блог-туры.

Почта для связи: stel-pro@mail.ru

Пишите!
Наиболее интересные истории будут обязательно опубликованы.
Авторы писем могут так же сами принимать активное участие в комментариях и общаться с читателями.
Мира и добра всем!



promo anonimusi ноябрь 3, 2025 07:34 1195
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Я рада вам, друзья!
Всем здравствуйте! Я рада приветствовать Вас на страницах своего журнала. Меня зовут Татьяна. Рада новым друзьям! Беларусь Этот журнал веду для души. Пишу то, что…

Цены на продукты в Будве. Черногория

По Черногории присылают много вопросов.
Кому-то интересно как добраться в то или иное место, кого-то интересуют монастыри и церкви, но больше всего, как ни странно, приходит вопросов по ценам в магазинах и ресторанах.
Я могу сказать одно. Раньше мы в Черногории не были, поэтому цен тех не знаем, а вот в сентябре в одном из магазинов, в котором мы чаше всего покупали продукты, цены были нормальными, нас они не пугали.
Магазин "Славия" был рядом с домом, в котором мы жили. Он нам нравился своим интерьером, качеством обслуживания, хотя тоже не без нареканий, и ассортиментом продуктов.
Рядом был еще один магазин, но там как-то у нас не задалось, хотя цены были и немного ниже, и обслуживание было неплохим, но вот как-то было не то. Несовместимость.
Ну, а цены смотрите сами...



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(без названия)


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Все о лечении COVID-19: нужно ли сбивать температуру, пить антибиотики и ложиться в стационар

Все о лечении COVID-19: нужно ли сбивать температуру, пить антибиотики и почему важно вовремя лечь в стационар

Любовь Касперович
Фото: Ольга Шукайло

По данным исследователей, из 1000 пациентов с COVID-19 в среднем 800 переболеет легко, примерно у 200 болезнь будет протекать в осложненной форме — им потребуется госпитализация, около 50 из них станут очень тяжелыми и попадут в реанимацию. Кажется, это не такая уж и страшная статистика — до тех пор, пока не представить на месте реанимационного пациента себя или своего близкого.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сколько человек сумеет выздороветь и вернуться к нормальной жизни, зависит от многих факторов. По словам Никиты Соловья, главного инфекциониста Минска и доцента кафедры инфекционных болезней БГМУ, критически важным в лечении COVID-19 становится своевременное обращение за медицинской помощью. «Если мы вовремя не поймаем фазу ухудшения и не вмешаемся, исход заболевания может быть плачевным», — говорит врач, который с самого начала эпидемии помогает белорусам бороться с болезнью и ее осложнениями.

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(без названия)

Старый город Котора. Черногория

За то время, которое мы отдыхали в Черногории, в Которе побывали трижды, на столько покорил нас этот городок.
И мы не успели его весь посмотреть. Нам просто не хватило времени.
Один день мы прошли в составе экскурсионной группы, второй ездили погулять по городу и в третий раз поднимались на крепость и еще немного погуляли по городу.
Дело в том, что мы не на целый день ездили, а утром шли на пляж, загорали и купались примерно до часу или до двух, шли обедать и где-то в два или в три выезжали. С Будвы до Котора, если без заезда в аэропорт Тиват, ехать примерно 30-40 минут. Вокзал недалеко от порта и Старого города. Ну, а Старый город на берегу Которского залива. Место очень красивое...




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Москва осенняя

Я мечтала приехать в Москву осенью, но мои мечты пока так и остались мечтами.
Если ситуация изменится весной, то, возможно, я увижу Москву весеннюю.
В следующий приезд хочу обязательно посетить самый известный музей Москвы — Третьяковскую галерею.
Меня интересуют ценнейшие коллекции живописи, графики и скульптуры.




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А какой ваш любимый музей в Москве и какой музей еще вы порекомендуете посетить мне?

(без названия)


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А вы смогли бы выгнать на улицу сына с семьей

Скажите, пожалуйста, мои дорогие читатели, кто из вас отдал бы свое жилье сыну или дочери, а сам пошел бы на квартиру?
Сегодня встретила знакомого, который временно отдал свою квартиру сыну с беременной женой.
У них уже есть один ребенок, сейчас они ждут второго. Ситуация в стране складывается так, что работы особенно нет и зарплаты мизерные. Сын знакомого работает, но зарплата небольшая, жена педагог, в ближайшее время идет в декрет. Денег на съемную квартиру и на семью не хватает. Он привел жену с ребенком в отцовское жилье, это двушка. Отцовская она потому, что отец после смерти жены четырехкомнатную квартиру продал, купил себе двушку, остальные деньги разделил поровну и отдал сыновьям. Старший к отцовской сумме денег добавил и купил квартиру, после еще добавил и купил большую. Меньший на отцовские деньги купил машину, съездил с невестой в Италию на два месяца, сыграл свадьбу. Отец был против такой бездумной траты денег, но кто его слушал.


Снимок из открытых источников, носит иллюстративный характер

На семейном совете знакомый решил, что временно уступит свою квартиру семье младшего сына, а тот за три года соберет денег на первый взнос и построит свое жилье.
Сын со всем соглашался, клялся, обещал, что все именно так и будет.
Знакомый снял однокомнатную малосемейку недалеко от нас. Говорит, что ему места достаточно.
А сегодня он поехал что-то взять в квартире и офигел.
Сын с невесткой в его квартире устроили ремонт без его ведома. Всю мебель, которая была в квартире, они отвезли в деревенский дом, который достался невестке от бабушки. А в квартире они делают ремонт, меняют полы и двери, покупают новую мебель.
Откуда деньги, Зин и кто позволил, ведь это жилье временное?
Оказывается, невестке досталось немного денег после смерти дедушки и они решили их потратить с умом. Знакомый в шоке. Он сказал, что они должны были эти деньги вложить в свое жилье. Сын с уверенностью заявляет, что это его жилье тоже или отец потом ему выплатит всю сумму за ремонт и мебель.

Теперь знакомый не знает что делать и как поступить?
Выгнать сына с семьей? Самому остаться бомжом? Как быть?
Как бы вы поступили?

(без названия)


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Лето, ах, лето!

Лето ушло, оставив каждому из нас самые или не самые приятные воспоминания.
У меня лето было насыщенным, ярким, цветочным!
Неприятные моменты вспоминать не буду. А если честно, то таких моментов было не так и много, но и в них были позитивные минутки, новые знакомства...
И про летние цветы.
Они не просто так растут на Земле.
Они растут, чтобы радовать природу и нас с вами.
Давайте полюбуемся на их яркие краски.



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(без названия)


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Какие сувениры привезти из Будвы

Куда бы потом наши сувениры не забрасывали и как бы плохо к ним не относились, но мы все равно упорно что-то привозим.
Это я о том, как увидели свои сувениры у наших приятелей в очень непотребном виде и в совсем не том месте, для которого мы им их привозили.
Приятельница, правда, сказала в свое оправдание, что тарелки в гостиной они ставят только те, которые сами привезли, для магнитов уже нет места на холодильнике и даже на том, который стоит в технической комнате, книги им тоже привозить не надо и вообще им привозить ничего не надо.
Мы тогда сделали вывод, что лучше привезти в качестве сувенира шоколад, а самым близким можно магнит и еще какую вкусняшку.
Из Черногории мы привезли сувениры только самым близким людям и магниты в числе этих сувениров.
Выбор магнитов был велик, но качество во многих местах оставляло желать лучшего.
И, как всегда, в Старом городе были самые дорогие сувениры, которые в трехстах метрах от центра были в половину, а то и больше, дешевле.
Вот такие сувениры встретились нам в Будве.



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Веселая вдова

Письма издалека

Я вчера прочитала письмо про мужика, который не приехал на похороны жены и вспомнила нашу историю, которая недавно всколыхнула весь городок. Нет, не город, а городок. В большом городе такое бы, наверное, не вызвало подобного резонанса. А у нас все просто как-то даже прифигели. Люди потом говорили, что лучше бы она на эти похороны не приходила.

Городок у нас небольшой, районный и все друг друга знают, а если сами не знают, то знают родители, братья или сестры.
Романа Борисовича в городке с одной школой знали все. Он всегда там работал, а в последние годы был директором.
Вдовец с двумя детьми.



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Жена наконец-то умерла, а я теперь спокойно здесь буду жить

Письма издалека

Чтобы узнать человека, нужно с ним очень долго прожить. Иногда и жизни не хватит.

Они никогда не ссорились, воспитывали двоих детей, всегда вместе, всегда с улыбками. Мы даже им завидовали и мечтали, когда придется создавать семью, то обязательно найдем такую же большую и светлую любовь.
Однажды весной кажется вся Земля ощутила на себе тот глухой удар, боль, страшный стон. Этот стон, пронизанный болью мы никогда не забудем. В тот день мы раньше услышали глухой удар, шлепок... Природа замерла на какое-то мгновенье, а потом стон. Мы на скамейке под кленами разучивали песню и услышали все это.
Потом повылетали соседи, прилетела скорая, примчались люди из соседних дворов, какие-то звонки, разговоры, слезы, вопли.
Тетя Наташа, та самая, которая всегда ходила с дядей Федей, которая всегда улыбалась, со всеми здоровалась, которая никогда не проходила мимо дерущихся детей, которая всегда давала очень развернутый ответ на любой вопрос любого подростка, которая всегда секретничала с девочками нашего двора и давала им массу дельных советов, так вот она мыла окно и сорвалась. С третьего этажа упала.
И стон тот был ее.


Снимок из открытых источников, носит иллюстративный характер

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